Covadonga Tomé acusa a Óscar Puente de "mentir" sobre la dificultad de suprimir el peaje del Huerna

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturais, Covadonga Tomé, ha acusado al Ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mentir" sobre la dificultad de suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66.

Tomé ha salido así al paso de las declaraciones de Puente publicadas en el diario asturiano La Nueva España, en las que el Ministro descartaba rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste.

La diputada asturiana, sin embargo, sostiene que "hay soporte jurídico y un estudio económico que recuerdan, negro sobre blanco, que se debe suprimir el peaje del Huerna".

Así, ha hecho referencia, entre otras cuestiones, al informe realizado por expertos de la Universidad da Coruña que fue encargado por su Grupo Parlamentario. "Es un documento que demuestra que no hay ningún impedimento legal ni económico -de hecho las bonificaciones son el doble de costosas que la supresión- para eliminar este peaje", matizó.

"El cálculo de lo que habría que pagar a la empresa concesionaria, que en ningún caso tiene derecho al lucro cesante, es muy inferior a lo que se pagará en bonificaciones si continua el sistema actual", reiteró Tomé.

Legalmente, añadió, hay motivos "sobrados y extraordinariamente fundamentados". Según la diputada, "Óscar Puente tendrá que explicar en algún momento el porqué de su inquina hacia Asturies, quizás en beneficio de otros territorios".

También se ha mostrado crítica con el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón: "Tendrá que explicar el porqué de su incapacidad para conseguir resultados".

Tomé criticó que el Ministerio sigue liberando kilómetros de autopistas en otras comunidades autónomas (en relación a la liberación de la circunvalación de Alicante, anunciada el sábado) mientras Asturies sigue condenada a pagar este peaje porque "al Ministro no le da la gana de actuar correctamente".