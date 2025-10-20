Tomé pide al Gobierno hablar de la reforma del IRPF antes de sentarse a negociar los presupuestos

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé en una rueda de prensa en la Junta General a 20/10/2025. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha advertido este lunes que su grupo no participará en negociaciones sobre los presupuestos de Asturias de 2026 hasta que no se cierre la reforma del IRPF y se resuelvan las enmiendas que su formación ha presentado sobre tributos cedidos.

En una rueda de prensa, Tomé ha afirmado que el encuentro previsto para este miércoles con el presidente del Principado y el consejero será "simplemente un encuentro protocolario" para trasladar información y ha subrayado que, en su opinión, no se trata de una negociación presupuestaria como tal.

La diputada ha recordado que hace dos semanas Somos Asturies presentó tres enmiendas al proyecto de ley sobre tributos cedidos: "Una enmienda de modificación de los tramos del IRPF y otras dos que tienen que ver con el gravamen por la compra de vivienda por parte de grandes tenedores".

Según ha señalado, desde entonces, el grupo no ha recibido respuesta del Gobierno autonómico. "No sabemos si han hablado de fiscalidad con otros grupos políticos pero desde luego lo que no han hecho es hablar con nosotras", ha comentado.

Por este motivo, Tomé ha insistido en que su participación en la reunión de este miércoles será con intención meramente informativa y ha avanzado que no negociarán los presupuestos hasta que se cierre el proceso de reforma del IRPF. "Hay que hablar de la tramitación de la modificación del IRPF, tienen que contestar a nuestras enmiendas y, a partir de ahí hablar de presupuestos. Hacerlo al revés, desde luego, no es algo por lo que nosotros vayamos a pasar", ha sentenciado.

Junto a esto, la diputada ha indicado que, cuando se sienten a negociar las cuentas, lo harán solo "con un Gobierno que tenga una opinión común sobre la situación presupuestaria" y ha rechazado participar en negociaciones parciales. "Evidentemente no nos vamos a sentar a negociar por un lado con el Partido Socialista y por el otro lado con Convocatoria", ha explicado.

Finalmente, la diputada ha asegurado que Somos Asturias se siente "muy responsable" porque considera que su voto será "clave para casi todas las cosas que pueden ir ocurriendo de aquí a 2027". "Precisamente por eso nos tomamos el trabajo con absoluta seriedad y con muchísimo rigor", ha concluido.