Covadonga Tomé exige prioridad real para la Universidad de Oviedo frente a la "alfombra roja" a la privada

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido este jueves "prioridad real" para la universidad pública frente a "la alfombra roja" que considera que el PSOE está poniendo a la privada.

La parlamentaria ha hecho estas declaraciones en referencia a las informaciones relativas a que la Universidad de Oviedo plantea ahora trasladar la Facultad de Ciencias al antiguo edificio de silicosis. Un traslado que sería provisional para facilitar la mejora de la ordenación de las sedes judiciales. "Solo el planeamiento de esta solución es ya un nuevo ejercicio de responsabilidad y generosidad de la universidad pública, que vuelve a adaptarse para facilitar soluciones a otras instituciones y a la ciudadanía en general. Lo decimos siempre; la Universidad de Oviedo es más que un centro educativo, es un servicio público", señaló la diputada.

En este punto, recordó que el traslado definitivo de la Universidad de Oviedo a los terrenos del antiguo HUCA, proyecto que mejoraría la ordenación y proyección de la institución, "sigue pendiente de trámites burocráticos a los que las administraciones parecen no dar prioridad".

En cambio, ha indicado que este mismo miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el convenio para las prácticas de alumnado de la Universidad Alfonso X en centros públicos. "Es un acuerdo que nosotras adelantamos y ya criticamos en su día", ha dicho.

"Es inasumible para la sanidad pública acoger más alumnos y alumnas de prácticas y no es justo recibir a los y las estudiantes de la privada con el riesgo de menoscabar la formación del alumnado de la pública", añadió.

Además de esta cuestión, Tomé también llamó la atención sobre las condiciones económicas: "Una universidad con un precio de matrícula anual de 23.700 euros, pagará a las arcas públicas, por cada alumno o alumna que haga prácticas, 951,23 euros", señaló Tomé.