Covadonga Tomé llama a la movilización ciudadana contra el peaje del Huerna

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, ha llamado este lunes a movilizarse para "terminar con el abuso y el agravio comparativo" que supone el peaje del Huerna. En este marco, Somos Asturiesha lanzado la campaña '¿Qué eliges?' para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de un movimiento social, en las calles.

Según ha explicado la propia formación en una nota de prensa, Somos Asturies "ofrece la única oportunidad de cambio real, con presión social hasta ganar". "Somos el único grupo parlamentario y la única fuerza con potestad para liderar este movimiento; porque somos las únicas que siempre hemos defendido la supresión del peaje del Huerna sin ambages", ha añadido Tomé.

La diputada ha señalado que fue el PP quien aprobó esta prórroga, que la Unión Europea dictamina ilegal. Y que el PSOE "ha sido y es cómplice de mantener el peaje".