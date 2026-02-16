Covadonga Tomé (G. Mixto) rechaza la aprobación de Costco como proyecto estratégico en Asturias

Archivo - Rueda de prensa de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en relación con la Ley Tributaria de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Covadonga Tomé, ha mostrado este lunes su rechazo a la decisión del Gobierno asturiano de aprobar la implantación de Costco como proyecto estratégico.

En una nota de prensa, Tomé ha explicado que no apoya la ley de proyectos de interés estratégico porque puede "convertirse en una herramienta para poner la alfombra roja a proyectos como Costco en Siero".

"No estamos de acuerdo con lo aprobado hoy en el Consejo de Gobierno porque Costco no es un proyecto estratégico: no es una empresa novedosa, no aporta valor añadido, no impulsa la transformación ecológica ni supone un cambio en el modelo productivo", ha aseverado.

A juicio de la diputada, Costco es "una gran superficie comercial más" y por tanto, llamarlo "estratégico" puede "desvirtuar el concepto". "Se ignora que Costco es una gran empresa que fagocitará nuestro comercio local", ha alertado.