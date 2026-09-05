Covadonga Tomé presenta en Gijón Somos Asturies junto a representantes de BNG, Bildu, CUP y Comuns

Rueda de prensa de presentación del acto. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General Covadonga Tomé presentará el próximo 8 de septiembre en Gijón la nueva formación política Somos Asturies, en un acto que contará con el respaldo de representantes de diversas fuerzas de la izquierda como el BNG, EH Bildu, la CUP, Comuns, Compromís, Cantabristas y Verdes Equo Asturies.

La presentación oficial del acto, bajo el lema ¿Ye lo qu'hai?, ha tenido lugar este sábado en Oviedo. La cita ha sido concebida como un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía y de acceso gratuito, programada para el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Asturies, en El Patioh! de La Laboral a partir de las 12.00 horas.

Tomé ha explicado que la iniciativa busca situar a la organización en el escenario político autonómico ante el crecimiento de "discursos de odio" impulsados por fuerzas de derecha y extrema derecha, con la vista puesta en la preparación de las elecciones de 2027. En este sentido, ha subrayado la intención de "tejer alianzas no solamente con fines electorales, sino sobre todo con fines sociales".

El programa de la jornada contará con dos mesas de debate. La primera de ellas abordará el papel de las izquierdas territoriales frente al centralismo, mientras que la segunda analizará las herramientas de respuesta ante la depredación del territorio y problemáticas sociales como el acceso a la vivienda, la turistificación y la situación de los servicios públicos.

En la cita participarán los representantes de Somos Asturies Covadonga Tomé y Xune Elipe, acompañados por Beito Lobeira (BNG), Laure Vega (CUP), Floren Aoiz (EH Bildu), Jess González (Comuns), Papi Robles (Compromís), Paulu Lobete (Cantabristas) y Rufino Fernández (Verdes Equo Asturies). La jornada se completará con un programa lúdico que incluye las actuaciones musicales de Los Gascones, DJ Caléndula y DJ Killaphonia, además de una espicha tradicional.