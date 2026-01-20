Covadonga Tomé reclama que la financiación autonómica tenga en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento

Archivo - Laura Tuero y Covadonga Tomé, en una imagen de archivo - PODEMOS - Archivo

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé reclamará que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta cuestiones "históricas" reclamadas desde Asturias como la dispersión demográfica o el envejecimiento de la población.

Así lo ha confirmado tras participar en la reunión de la Mesa de Financiación en Oviedo la integrante del equipo de Tomé y miembro de Somos Asturies Laura Tuero. En el encuentro han estado presentes todos los grupos parlamentarios asturianos excepto Vox y representantes del Gobierno asturiano que han explicado la propuesta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los representantes de los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

Tuero exigido al Gobierno de Asturias "firmeza" en la negociación del modelo. "Lo que pedimos es una equidad precisamente financiera y esa justicia fiscal en todas las comunidades", ha señalado.

Además, ha resaltado la importancia de que el Ejecutivo asturiano tenga una hoja de ruta en el proceso abierto ahora para poder trabajar de una forma "firme" y con decisiones "verdaderamente consensuadas" en defensa de los asturianos.

Finalmente, la portavoz de Somos Asturies ha señalado que su formación está ya analizando toda la información que se les ha trasladado para enviar sus propuestas de mejora .