Covadonga Tomé - EQUIPO DE COVADONGA TOMÉ

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha mostrado este jueves su apoyo a una demanda que la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y Asociación Moza de Asturies (AMA) ha interpuesto contra el Principado de Asturias ante la llegada de la Universidad Europea.

Tomé ha hecho declaraciones a los periodistas frente a las oficinas que la Universidad Europea de Madrid está habilitando en Gijón.

AMA y CSI presentaron una demanda contra el decreto que autoriza a la Universidad Europea de Madrid a tener un centro adscrito en Asturias. En esta denuncia solicitan la nulidad de la norma porque consideran que vulnera la legislación asturiana sobre centros universitarios en Asturias.

"Hay dos universidades privadas que acaban de aterrizar en Asturias y una tercera que está desembarcando. Los centros universitarios adscritos deben serlo a la Universidad de Oviedo, nuestra universidad pública, y no a universidades privadas", ha explicado Covadonga Tomé.

"Asturias tenía la suerte de mantenerse al margen de la mercantilización de la educación superior hasta este año", ha explicado la diputada.

Además, Tomé ha dicho que estas universidades privadas tienen detrás a fondos buitre. Ha añadido que están ofreciendo formaciones en materia de salud, mientras se les da espacios en hospitales y centros de salud públicos para las prácticas formativas, lo que afecta a los estudiantes de la Universidad de Oviedo.