La creación de empresas aumenta un 30,4% en Asturias, hasta las 180 operaciones

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en el Principado de Asturias ha aumentado un 30,4% en enero en tasa interanual con un total de 180 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 89, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, Asturias es la cuarta CCAA en la que más se ha incrementado la creación de empresas en enero, superada por La Rioja, Región de Murcia e Islas Baleares.

Para la constitución de las 180 empresas creadas el pasado mes de enero, todas ellas sociedades limitadas, se suscribieron algo más de 12,6 millones de euros.

De las 89 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Asturias, 76 lo hicieron voluntariamente; siete por fusión con otras sociedades y las seis restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%), Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las CCAA que registraron incrementos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.