La creación de empresas baja un 19,4% en mayo en Asturias

Archivo - Calle Pelayo, en Oviedo, zona comercial, - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias bajó un 19,4% en mayo en tasa interanual con un total 141 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 21, un 34,4% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 141 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 1,98 millones de euros, lo que supone un 28,27% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Asturias, 18 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

DATOS NACIONALES

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla-La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 18,6% en Asturias en mayo, hasta las 35 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 8,62 millones de euros, cifra un 86,6% inferior a la de mayo del año anterior.