La creación de empresas baja un 39,4% en agosto en Asturias

Archivo - Local comercial en alquiler en Oviedo. Pequeño comercio cerrado con el cartel de 'se alquila'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias es la CCAA en la que más ha descendido la creación de nuevas empresas en agosto, con una caída del 39,4% interanual y un total de 77 sociedades mercantiles constituidas, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En agosto, las empresas disueltas fueron 66, un 144,4% más.

Para la constitución de las 77 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 2,1 millones de euros, lo que supone un 72,07% menos que en el mismo mes de hace un año (2,1 millones de capital desembolsado).

De las 66 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Asturias, 64 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 68,4% en Asturias en agosto, hasta las 32 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 7,26 millones de euros, cifra un 23,4% inferior a la de agosto del año anterior.

------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...