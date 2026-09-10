La creación de empresas cae un 9,7% en julio en Asturias y alcanza las 112 sociedades nuevas

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OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias bajó un 9,7% en julio en tasa interanual con un total 112 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 23, un 9,5% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercer mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en el Principado de la serie histórica.

Para la constitución de las 112 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 5,24 millones de euros, lo que supone un 14,68% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 23 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Asturias, 19 lo hicieron voluntariamente; tres por fusión con otras sociedades y una por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16% en Asturias en julio, hasta las 29 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 19,5 millones de euros, cifra un 530,9% superior a la de julio del año anterior.

Por Comunidades Autónomas, Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunidad Valenciana (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más elevados en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.