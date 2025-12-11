La creación de empresas sube un 4,2% en octubre en Asturias

Archivo - Industria, Polígono industrial, PEPA, Paro. - EUROPA PRESS - Archivo

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 4,2% en octubre en tasa interanual con un total 149 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 43, un 22,9% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Asturias encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 149 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 6,39 millones de euros, lo que supone un 15,49% más que en el mismo mes de hace un año (6,39 millones de capital desembolsado).

De las 43 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Asturias, 35 lo hicieron voluntariamente; 7 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla - La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16,7% en Asturias en octubre, hasta las 35 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 11,38 millones de euros, cifra un 7,8% superior a la de octubre del año anterior.

