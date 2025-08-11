La creación de empresas sube un 8,2% en junio en Asturias

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 8,2% en junio en tasa interanual con un total 132 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 23, un 11,5% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Asturias encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual. Para la constitución de las 132 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 2,24 millones de euros, lo que supone un 18,35% menos que en el mismo mes de hace un año (2,24 millones de capital desembolsado).

De las 23 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Asturias, 16 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45%. y en Murcia con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43%, 40% y un 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 18,2% en Asturias en junio, hasta las 18 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1,79 millones de euros, cifra un 58,6% inferior a la de junio del año anterior.