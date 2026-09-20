Cremela se adentra en el concepto 'Bean to Bar' para elaborar su propio chocolate artesanal desde el origen

Cremela - CREMELA

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma asturiana Cremela ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de chocolates elaborados bajo el concepto 'Bean to Bar', una iniciativa que permite a la compañía controlar íntegramente la selección y transformación artesanal de las habas de cacao en su propio obrador.

La empresa liderada por José Salas ha impulsado un proceso que abarca la selección manual, el tostado, el descascarillado, la molienda, el conchado, el madurado y el templado de la materia prima.

La iniciativa arranca con la 'Colección Bean to Bar', que reúne sus primeras referencias con orígenes en Madagascar, México y Tanzania. Con este desarrollo, el 100% del chocolate utilizado en la oferta de Cremela --desde sus tabletas hasta tartas, helados, bombones o turrones-- pasa a ser de elaboración propia.

La firma cuenta con seis establecimientos en Avilés, Cangas de Onís, Gijón, Llanes, Ribadesella y Villaviciosa.