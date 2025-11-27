Cristina Almeida recogerá el XXXI Premio Pasionaria concedido por IU a las abogadas laboralistas del antifranquismo

Archivo - Cristina Almeida, abogada y política, galardonada con el XXXI Premio Pasionaria concedido por IU Xixón. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La antigua Escuela de Comercio de Gijón acogerá el próximo día 2 el acto de entrega del XXXI Premio Pasionaria concedido por IU a las abogadas laboralistas del antifranquismo, representadas en las figuras de Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Lola González Ruiz, esta última a título póstumo.

Según una nota de prensa de IU, será Cristina Almeida quien en nombre de todas ellas recoja el galardón, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas y estará conducido por la periodista gijonesa Xana Iglesias.

También se hará entrega el mismo día, por parte del Área de la Mujer de IU Xixón, de dos Menciones Especiales a las supervivientes asturianas de los campos de exterminio nazi aún vivas: María Luisa Ramos Barril y María Regina Sierra Ríos.

La coordinadora del Área de la Mujer de Izquierda Unida de Xixón, Aridane Cuevas, ha destacado que con este premio reconocen el compromiso de las galardonadas con la lucha antifranquista, así como con las libertades democráticas y la defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados por los entonces clandestinos Partido Comunista y Comisiones Obreras, sin olvidar el apoyo al incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos".

"Un compromiso que todas ellas han ejercido en su trayectoria profesional y militante", ha destacado Cuevas. Además de contar con la presencia de Almeida, se proyectará un vídeo grabado para la ocasión por parte de las también reconocidas Manuela Carmena y Paca Sauquillo, que por asuntos personales y de agenda no podrán estar presentes en Gijón.

En el caso de las dos Menciones Especiales, se otorga "a las supervivientes asturianas del Convoy de los 927, que salió de Angulema el 20 de agosto de 1940 con destino al campo de exterminio de Mauthausen, víctimas de la barbarie nazi y del franquismo, han convertido su trayectoria vital en un inquebrantable compromiso con la libertad y la democracia".

Asimismo, amenizará la entrega del premio la actuación musical de la cantante asturiana Lucía Alonso Pardo. El XXXI Premio Pasionaria cuenta con la colaboración de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.