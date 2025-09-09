Cruce entre PP y Principado por la regla de gasto: Ruiz alerta de sanciones y Peláez defiende la buen salud financiera

El diputado regional del PP de Asturias, Andrés Ruiz, durante el Pleno de este martes en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General, Andrés Ruiz, ha advertido este martes de las posibles consecuencias del incumplimiento de la regla de gasto por parte del Gobierno autonómico, apuntando incluso a una eventual intervención de las cuentas si no se corrige la desviación. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha negado que exista riesgo financiero y ha defendido que las cuentas del Principado están "perfectamente saneadas", con superávit y baja deuda, reclamando una adaptación del marco fiscal español a la normativa europea.

Peláez ha reconocido duante el primer Pleno del nuevo curso político el desvío sobre el objetivo fijado, aunque ha asegurado que, según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, la única consecuencia inmediata será la presentación de un plan económico-financiero que garantice el cumplimiento en 2025 y 2026. "No se exige compensar el exceso de gasto de 2024, ni habrá ajustes importantes sobre el presupuesto de 2025", ha subrayado.

No obstante, el consejero ha insistido en que el Gobierno asturiano reivindica una reforma de la regla de gasto, al considerar que su actual formulación "no ayuda a alcanzar sus propios objetivos" y obliga a generar un superávit "incongruente con la situación económica y financiera actual".

Durante su turno de réplica, Ruiz ha acusado al Ejecutivo asturiano de "incumplir la regla de gasto pese a abandonar sectores clave como la educación o la sanidad". El popular ha recordado que "se dejaron sin ejecutar reivindicaciones educativas que derivaron en una crisis sin precedentes" y ha vinculado la baja ejecución presupuestaria con el desvío del gasto: "Con un 91% de ejecución global y solo el 57% en inversiones, el Gobierno es incapaz de ejecutar ni de compensar ingresos entre ejercicios", ha dicho.

Ruiz ha advertido de que el incumplimiento podría repetirse en 2025, 2026 e incluso en 2027, algo que ya ha sido anticipado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que -según ha recordado- ha calificado el Plan Económico Financiero del Principado como "mejorable" y ha echado en falta medidas concretas de corrección.

"El plan no tiene medidas de calado, y si persiste el incumplimiento, podrían activarse otros mecanismos previstos en la ley, como la intervención de las cuentas autonómicas o la autorización previa del Ministerio de Hacienda para cualquier gasto no financiero", ha alertado Ruiz.

Asimismo, ha rechazado los argumentos del consejero sobre la adaptación a las nuevas reglas fiscales europeas. "La propia AIReF dice que ni siquiera con el nuevo marco de estabilidad fiscal se cumplirían los objetivos de gasto", ha aseverado, reclamando al Gobierno asturiano que "corrija las cuentas y regrese a la senda de la estabilidad".

El consejero ha defendido que las cuentas del Principado están "perfectamente saneadas", y ha recordado que Asturias cerró 2023 con un superávit del 0,8% del PIB y una deuda por debajo del 15%, muy inferior a la media de las comunidades autónomas.

Ha reiterado que el actual diseño de la regla de gasto "impone una limitación artificial a la utilización de ingresos legítimos, como las liquidaciones del sistema de financiación", y ha considerado "incongruente" que el Estado transfiera fondos finalistas que luego computan como gasto en el límite fijado por la regla.

"Esto nos aboca a generar superávit en lugar de permitirnos usar esos recursos para prestar servicios públicos de calidad. Por eso, reclamamos una adaptación de la regla a la normativa de la UE, que es más flexible, tiene un marco plurianual y excluye del cómputo la financiación afectada y los fondos europeos", ha defendido Peláez.

El titular de Hacienda ha detallado que en 2024 se produjo una "notable mejora de la ejecución presupuestaria", con un incremento de 11 puntos en la ejecución de la inversión directa, situando a Asturias como la sexta comunidad con mayor nivel de ejecución.

En cuanto al informe de la AIReF, el consejero ha reprochado al PP una "lectura parcial" y ha defendido que el documento reconoce el compromiso del Gobierno asturiano con el pacto educativo, así como el impacto positivo de las medidas fiscales adoptadas para beneficiar a las clases medias y trabajadoras.

"Yo le tiendo la mano para que apoye esta reivindicación del Gobierno del Principado, como hacen otros gobiernos autonómicos del Partido Popular", ha dicho Peláez, en referencia a la necesidad de adaptar el marco fiscal español al europeo. "Así es como se defienden los intereses de Asturias", ha concluido.