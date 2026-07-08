CSIC lanza una nueva fase de dos proyectos para gestionar el erizo y la valorización de descartes pesqueros

Archivo - Un trabajador manipula unos erizos de mar en la lonja de Burela - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Trabajará con las cofradías de Aguiño, Cangas, Vigo y Baiona, en Galicia, y de Luarca y Puerto de Vega, en Asturias

OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), desarrollará una nueva fase de los proyectos Perizia y Gelfish que centrarán sus próximos trabajos en la conservación y gestión sostenible de las poblaciones de erizo de mar y en la valorización de descartes y subproductos procedentes de la pesca costera artesanal gallega.

Según ha informado el CSIC en un comunicado, ambos proyectos concluyeron su primera fase el pasado febrero, después de un año y medio de trabajo, y continuarán ahora bajo las denominaciones Perizia+ y Gelfishpro, tras obtener una nueva financiación en la convocatoria del Programa Pleamar 2025 para desarrollar durante otros 18 meses nuevos objetivos y ámbito de actuación.

El investigador principal de ambos proyectos, Luis Taboada Antelo, ha destacado que la primera etapa permitió mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de erizo de mar mediante tecnologías de observación subacuática e inteligencia artificial, además de avanzar en la valorización de descartes pesqueros a través del desarrollo de oleogeles de origen marino.

En esta nueva fase, Perizia+ centrará su actividad en la conservación y gestión sostenible de las poblaciones de erizo de mar en Galicia y Asturias mediante la aplicación de tecnologías de visión subacuática e inteligencia artificial ya desarrolladas en el proyecto inicial.

Para ello, trabajará con las cofradías de Aguiño, Cangas, Vigo y Baiona, en Galicia, y de Luarca y Puerto de Vega, en Asturias, así como con las administraciones en materia de pesca de la Xunta y del Gobierno del Principado de Asturias para favorecer su integración en procesos de co-gestión participativa de este valioso recurso.

Liderado por el grupo de Biosistemas e Ingeniería de Bioprocesos del IIM-CSIC, se desarrollará a través de trabajo de campo en Galicia y Asturias junto con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) como socio.

En esta nueva fase, el proyecto no sólo impulsa el uso operativo de estas herramientas en campañas científicas y zonas piloto, sino que también avanza en la optimización del algoritmo de reconocimiento automático de erizos y en la generación de una base de datos estructurada y validada que apoye la gestión del recurso.

PROYECTO GELFISHPRO

Por su parte, Gelfishpro buscará desarrollar un modelo de valorización integral de descartes y subproductos procedentes de la pesca costera artesanal gallega y de su tejido transformador, mediante la obtención de hidrolizados proteicos funcionales para alimentación y su incorporación en matrices tipo oleogel, compatibles con su uso en la industria conservera y procesadora local.

El proyecto, que contará con la participación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de las cofradías de Portosín, Ribeira y Vigo, se enmarca en una estrategia de biorrefinería adaptada al sector pesquero artesanal y la cadena mar-industria que se fundamenta en él, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de la biomasa marina actualmente infrautilizada, reducir el desperdicio y generar productos de mayor valor añadido.

Ambos proyectos, liderados por el grupo de Biosistemas e Ingeniería de Bioprocesos del IIM-CSIC, se desarrollarán hasta agosto de 2027 en el marco del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).