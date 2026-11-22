Archivo - Nueva sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Delegación Institucional en Asturias, llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre nuevas actividades del programa CSIC Rural, una iniciativa destinada a acercar la ciencia y la investigación al alumnado del medio rural asturiano. En estas jornadas participarán más de 130 escolares de tres centros educativos, que podrán conocer de primera mano el trabajo del personal investigador mediante talleres prácticos y experimentos.

CSIC Rural es un proyecto financiado por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT) y la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS), a través de las ayudas destinadas a la difusión de actividades de I+D+i en Asturias enmarcadas dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026, según ha explicado el CSIC en nota de prensa.

Las actividades se desarrollarán en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Bajo Nalón, el Centro Público de Educación Básica (CPEB) de Pola de Allande y el CRA Castrillón- Illas, y abordarán cuestiones relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y los recursos minerales. El programa busca fomentar la cultura científica desde edades tempranas, despertar la curiosidad por la investigación y facilitar el acceso a experiencias de divulgación científica en centros educativos del medio rural. Para ello, apuesta por actividades participativas que permiten al alumnado experimentar, formular preguntas y descubrir la presencia de la ciencia en su entorno cotidiano.

EL PROGRAMA

El 23 de noviembre, el programa llegará al CPEB de Pola de Allande, donde participarán estudiantes de quinto y sexto de primaria. La investigadora Teresa Valdés-Solís, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC), impartirá la actividad Mitos y trolas sobre el cambio climático, una charla acompañada de experimentos dirigidos a desmontar falsas creencias sobre este fenómeno.

A través de experiencias prácticas de detección y captura de dióxido de carbono (CO2), los estudiantes podrán comprender algunos de los procesos relacionados con el cambio climático y reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico para identificar informaciones falsas.

La última jornada tendrá lugar el 24 de noviembre en el CRA Castrillón-Illas, con la participación de 96 escolares de las aulas de La Caizuela, Naveces y Piarnu. Timea Kovács y Jorge Fernández, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME- CSIC), dirigirán un taller en el que los participantes deberán relacionar diez minerales con objetos de uso cotidiano, como baterías de teléfonos móviles, termómetros, bombillas, cables, herraduras o pasta dentífrica.

El objetivo es familiarizar al alumnado con los minerales de los que proceden numerosos materiales presentes en su vida diaria, mostrando la importancia de los recursos geológicos y sus múltiples aplicaciones.