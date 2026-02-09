CSIF anima al profesorado a actuar contra las agresiones en las aulas con la campaña "Si te agreden, denuncia"

Archivo - Aula - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha animado este lunes al profesorado a actuar contra las agresiones en los centros escolares con el lema "Si te agreden, denuncia". Se trata de la segunda fase de su camapaña "Los docentes no somos sacos de boxeo. Educar es tarea de tod@s", que busca "romper el silencio" en situaciones de violencia en las aulas.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha explicado que ha atendido una media de seis llamadas semanales de docentes que solicitaban asesoramiento ante agresiones, insultos, amenazas o situaciones de violencia en los centros educativos.

Ante este escenario, CSIF ha recordado que el profesorado tiene la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y que la denuncia es imprescindible para activar los protocolos de protección, mejorar la prevención de riesgos laborales y permitir la actuación de la Administración.

El sindicato ha subrayado que denunciar no es una medida punitiva contra el alumnado, sino una herramienta necesaria para proteger al profesorado, mejorar la convivencia escolar y garantizar entornos educativos seguros.

Por ello, el vídeo y los materiales de la campaña incluyen pautas sobre cómo actuar ante una agresión, con el objetivo de orientar al profesorado, activar los protocolos de protección y contribuir a la creación de entornos educativos seguros y respetuosos para toda la comunidad educativa.

"Desde CSIF, se quiere recordar que la violencia en las aulas también afecta directamente al alumnado, que presencia situaciones de tensión, amenazas o agresiones que generan inseguridad, miedo y deterioran el clima de convivencia. Este entorno perjudica su bienestar emocional, su concentración y, en última instancia, la calidad de la educación que reciben", ha explicado el sindicato.