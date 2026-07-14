CSIF Asturias pide que los opositores a maestro puedan ver sus exámenes "ahora" y no al finalizar el proceso

Imagen de archivo de un proceso selectivo. Oposición. Examen. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Asturias ha pedido este martes a la Consejería de Educación que las personas aspirantes a las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2026 puedan acceder a sus exámenes y a las correcciones correspondientes "ahora", y no una vez que haya concluido el proceso, para garantizar que puedan realizar una revisión con un efecto real.

A través de un comunicado, la organización sindical ha solicitado la publicación inmediata de las rúbricas de corrección empleadas por los tribunales para que estén a disposición de todos los opositores. Según ha explicado el sindicato, esta medida resulta "indispensable" para que los participantes conozcan con claridad los criterios de evaluación aplicados y las vías para mejorar en futuras convocatorias.

Asimismo, la organización ha manifestado su rechazo ante cualquier intento de desprestigiar al colectivo de interinos a raíz de los resultados obtenidos por "unos pocos aspirantes". A este respecto, ha calificado de "ataque directo" y de "declaraciones claramente vejatorias" las alusiones de la Consejería de Educación a las faltas de ortografía y errores de sintaxis.

CSIF ha recordado que los profesionales que superen este proceso selectivo asumirán, a partir del próximo mes de septiembre, la cobertura de cerca del 40 por ciento de las plazas docentes de la comunidad autónoma. Por este motivo, el sindicato ha reiterado la solicitud formal que ya había presentado el pasado 9 de julio, en la que reclamaba la difusión de las rúbricas de evaluación, los enunciados de las pruebas, los datos desagregados por cada tribunal y el establecimiento de un procedimiento de reclamación efectivo.

El sindicato ha asegurado que continuará "luchando por un Estatuto Docente que dé seguridad, estabilidad y reconocimiento profesional" a todo el colectivo docente, y por un sistema de oposiciones "transparente, objetivo y con garantías reales para todas las personas aspirantes".