OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Asturias ha convocado dos caravanas de coches, el lunes 23 de noviembre por Oviedo y el jueves 26 por Laviana, para exigir al Gobierno del Principado que desbloquee "de una vez" el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos.

La caravana del lunes 23 saldrá a las 08.00 horas desde el Fundoma, recorrerá distintos centros de trabajo de empleados públicos en Oviedo y finalizará ante la Junta General del Principado de Asturias, donde se hará visible el rechazo de los trabajadores al "bloqueo" de este derecho.

Desde CSIF afirman que el Gobierno asturiano sigue "poniendo obstáculos" para hacer efectivo un derecho regulado por un real decreto-ley. "La más evidente de su verdadera voluntad política está en los presupuestos de 2027: cero euros destinados a la jubilación parcial", han lamentado desde el sindicato.

"Muchos anuncios y muchas promesas pero ni un solo euro para garantizar este derecho. Esa es la realidad que demuestra cuáles son las prioridades del Ejecutivo autonómico. CSIF considera inadmisible que cientos de trabajadores y trabajadoras continúen esperando mientras el Gobierno busca excusas para no aplicar una solución efectiva", han añadido.