CSIF denuncia que en las cárceles solo se reparte una mascarilla para un turno de 40 horas

MADRID/OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la "dotación insuficiente" de mascarillas en las cárceles españolas.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, CSIF advierte de que en las prisiones "se entrega a los trabajadores una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio".

"CSIF entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud", señalan en un comunicado.

Por otra parte, CSIF ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en prisiones (apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos, etc.) al entender que "no se ajustan a derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene: no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros".