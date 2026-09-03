CSIF se moviliza en Oviedo para denunciar el incumplimiento de compromisos laborales en Correos

Concentración de CSIF frente a la sede de Correos en Oviedo. - CSIF

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este jueves una concentración frente a la sede de Correos en Oviedo, situada en la calle Alonso Quintanilla, en la que ha exigido avances en materia de empleo, derechos y condiciones laborales.

La movilización forma parte del calendario estatal de protestas convocado por la central sindical para reclamar a la dirección de Correos la aplicación efectiva del Acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024. Según ha denunciado el sindicato, este compromiso sigue sin cumplirse en aspectos esenciales para la plantilla y el servicio público.

Los representantes de la organización han leído un manifiesto y han instado a ejecutar "un cambio inmediato en la política de recursos humanos". Entre sus principales reivindicaciones figura la negociación de un nuevo convenio, el refuerzo de la plantilla, la implantación de la jornada laboral de 35 horas y la transformación a tiempo completo de más de 4.000 jornadas parciales. Asimismo, han reclamado un plan de rejuvenecimiento para un colectivo con una media de edad de 52 años, mejoras salariales y el respeto a la conciliación.

El presidente del sector de Correos en CSIF Asturias, Manel García, ha denunciado que la compañía ha perdido más de 22.000 puestos de trabajo en los últimos veinte años y que en la actualidad no se ha cubierto uno de cada tres puestos necesarios, lo que ha generado una carga de trabajo creciente. Igualmente, la representación sindical ha recordado que la convocatoria de empleo de 2023, con 7.757 plazas, ha permanecido sin resolverse plenamente y ha exigido la activación de un plan de salidas voluntarias a partir de los 61 años para 9.500 empleados.

CSIF ha advertido que, si Correos "no ofrece soluciones inmediatas", las movilizaciones continuarán el 17 de septiembre y culminarán el 30 de septiembre con una gran concentración en Madrid, tal y como recoge el manifiesto sindical.