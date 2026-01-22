CSIF participa en la primera reunión sobre reducción de jornada para docentes mayores de 55 años en Asturias

Archivo - Consejería de Educación de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha asistido este jueves a la primera reunión del grupo de trabajo encargado de estudiar la reducción de la jornada docente para el profesorado mayor de 55 años,

Según ha informado el sindicato, se trata de un grupo que se constituye como consecuencia directa del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias para la mejora de la Enseñanza Pública, firmado el 4 de septiembre de 2024.

"Este grupo de trabajo supone el segundo gran desarrollo efectivo de un compromiso adquirido en el marco de dicho acuerdo, que contó con el respaldo de CSIF", ha señalado la organización.

CSIF ha explicado que el "despliegue práctico" de este acuerdo comienza "tras un periodo prolongado sin avances concretos". La reducción de la jornada docente para el profesorado de mayor edad es una reivindicación histórica, planteada de forma reiterada desde la publicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006.

Por ello, desde CSIF han valorado positivamente el inicio de este espacio de trabajo, aunque se han señalado que su recorrido "deberá ser ambicioso para responder a las necesidades reales del colectivo docente".

En esta primera sesión, la Consejería ha expuesto un planteamiento inicial de carácter general que, a juicio de CSIF, mantiene una distancia aún considerable respecto a una reducción horaria verdaderamente efectiva, en línea con la que ya se aplica en otras comunidades autónomas.