CSIF rechaza la reducción de puestos con opción de teletrabajo en la Administración del Principado

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Asturias ha mostrado este miércoles su oposición a la propuesta de la Administración del Principado de modificar la relación y el catálogo de puestos de trabajo para reducir el número de plazas con opción de teletrabajo.

El sindicato considera que esta medida supone un recorte de derechos laborales y recuerda que el teletrabajo está reconocido como derecho en la Ley de Empleo Público. CSIF critica que la modificación planteada no se base en un análisis previo sobre los resultados de esta modalidad desde su implantación en 2023.

La organización advierte de que la reducción puede afectar a la conciliación laboral y familiar, especialmente entre mujeres, así como a objetivos vinculados al reto demográfico y la movilidad sostenible.

CSIF solicita la retirada del expediente y reclama que se mantenga el teletrabajo en las mismas condiciones actuales. Asimismo, no descarta adoptar medidas judiciales si la Administración mantiene la propuesta.