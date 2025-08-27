¿Cuándo lloverá en Asturias?: La AEMET prevé precipitaciones este miércoles en las zonas de los incendios, pero escasas

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales que trabajan en la extinción de los incendios forestales que están afectando al Principado de Asturias en las últimas semanas están a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren en la región para poder atajar mejor los fuegos. Esas condiciones han empezado ya a cambiar, y según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) este miércoles se podrán ver las primeras lluvias, aunque ligeras.

Las primeras precipitaciones empezarán a producirse en torno a las 14.00 horas en Cangas del Narcea, donde sigue activo el incendio de Genestoso. Allí se esperan 0,1 litros por metro cuadrado a la hora hasta las 20.00 horas, cuando se esperan 0,6 litros por metro cuadrado.

En San Antolín de Ibias, donde ayer se desató un nuevo incendio forestal que obligó al desalojo de dos localidades, la lluvia se espera para las 19.00 horas, aunque también ligera al principio. Ya por la noche, en torno a las 21.00, la AEMET prevé lluvias de 5,5 litros por metro cuadrado a la hora. Poco antes, sobre las 20.00, se esperan lluvias ligeras también en Degaña, donde otro incendio sigue activo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología refleja que las condiciones no van a ser favorables en los próximos días, ya que no se esperan lluvias en las zonas afectadas por los incendios al menos hasta el sábado.