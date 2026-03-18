Cuatro detenidos por la muerte de Emiliano 'el panameño' pasarán a disposición judicial este viernes

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los detenidos en relación con la muerte violenta de Emiliano B.R., conocido como 'el panameño', no pasarán a disposición judicial hasta pasado mañana, viernes. Se trata de los tres arrestados en Asturias y de otro detenido en Llinás del Vallés (Barcelona), que será trasladado a Oviedo.

Por otro lado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, un quinto hombre vinculado a la misma investigación fue localizado en Orleans (Francia), donde se ejecutó una orden de detención internacional con auto de prisión inmediata. Fuentes judiciales han indicado que será extraditado a España en las próximas semanas.

Estas detenciones se producen en el marco de la operación de la Guardia Civil desarrollada la pasada madrugada en Oviedo, Gijón y fuera de Asturias, en la que también se realizaron registros domiciliarios. La investigación está relacionada con la muerte a tiros de Emiliano B.R., presunto narcotraficante, ocurrida en Lugo de Llanera en 2025, caso que la Guardia Civil daba por cerrado tras los arrestos iniciales.