Cuatro heridos en los 40 accidentes registrados del viernes al domingo en las carreteras asturianas

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OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes registrados en las carreteras asturianas desde el pasado viernes hasta este domingo ha sido de 40, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

No se han registrado fallecidos, pero sí cuatro heridos a lo largo de los tres días: dos leves y dos pendientes de valoración.

Por lo que se refiere a la jornada del viernes 16 de octubre, se registraron 19 siniestros, con dos heridos pendientes de valoración.

El sábado día 17 de octubre fueron diecisiete los accidentes, con dos herido leve. Al día siguiente, el domingo 18 de octubre, fueron cuatro los siniestros, sin heridos.