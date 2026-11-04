Cuatro procesos selectivos permitirán cubrir 20 plazas en la Junta General, tres de ellas para personas con discapacidad

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OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias celebrará durante este mes de noviembre las pruebas correspondientes a cuatro procesos selectivos para cubrir un total de 20 plazas de personal funcionario, tres de ellas reservadas a personas con discapacidad.

Los exámenes permitirán avanzar en la renovación y el refuerzo del Parlamento asturiano, mediante la incorporación de nuevos profesionales a los distintos servicios de la institución. El calendario de pruebas comenzará este viernes, 7 de noviembre, con el primer ejercicio del proceso selectivo del Cuerpo Administrativo (C1), que oferta 11 plazas.

El siguiente examen tendrá lugar el 14 de noviembre y corresponderá a la Escala de Informática del Cuerpo de Ayuda Técnica (B), para cubrir dos plazas. El 21 de noviembre se celebrará la prueba de la Escala de Audiovisuales del mismo cuerpo, que cuenta con una plaza convocada. Por último, el 28 de noviembre tendrá lugar el ejercicio correspondiente al Cuerpo de Apoyo (C2), para cubrir seis plazas.

Todos los exámenes darán comienzo a las 10.00 horas y se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad de Oviedo situadas en el campus de El Cristo, principalmente en la Facultad de Economía y Empresa y, en el caso del Cuerpo Administrativo, también en la Facultad de Derecho.