¡La Cubana regresa a Gijón! Disfruta de 'La Cuisine de ma cuisine' y su humor interactivo

1107406.1.260.149.20260728132836 La Cubana, presenta en Gijón su nueva gira 'La Cuisine de ma cuisine', frente al teatro Jovellanos. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía La Cubana volverá a Gijón con su nueva gira 'La Cuisine de ma cuisine', con el que promete risas e interacción con el público a través de un espectáculo en el que la cocina sirve de hilo conductor.

Dirigida por Jordi Millán y guionizada por él mismo, junto a Toni Sans y Rubén Montaña, tiene como protagonista a Monste Amat, en el papel de Brigitte Raventós.

El espectáculo ha sido presentado este martes en el paseo de Begoña, frente al teatro Jovellanos, donde tendrán lugar las 14 funciones desde el próximo miércoles al 9 de agosto, de miércoles a domingo, con una duración de 120 minutos y un precio de entradas de 38 y 48 euros.

Millán, por su parte, ha destacado que siempre se han sentido "muy queridos" en Asturias, en especial en Gijón en sus últimas giras. "Son 40 años de relación con la ciudad", ha remarcado, si bien ha matizado que hacía siete años que no actuaban en Gijón.

Ha detallado, unido a ello, que es la primera gira que hacen después de la pandemia de la COVID-19. Ha explicado que este espectáculo se ha estrenado en Pamplona y Gijón es la segunda ciudad que visitan.

En cuanto a 'La Cuisine de ma cuisine', ha señalado que va de esa "locura por la gastronomía fina, de boca pequeña". Ha llamado la atención, relacionado con ello, que a veces la gente le da más importancia a dónde comen que lo que comen o con quién.

En contrapunto con esa moda, este espectáculo es un "festival culinario" en el que la protagonista, Brigitte Raventós, es una gran chef catalana, muy vinculada a Gijón, ya que se casó hace 30 años "con un paisano vuestro", ha indicado Millán, quien ha agregado que, por esa condición, a Raventós la nombraron hija adoptiva de la ciudad. Esta hará, en agradecimiento, una Masterclass de cocina.

"Siempre jugamos con ese teatro de la vida cotidiana", ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, Millán. "Nos gusta que el público, cuando viene a vernos, se reconozca", ha apuntado, a lo que ha avanzado que este espectáculo tiene mucho que ver con Gijón.

"El público, cuando salga del teatro, no sabrá si en realidad le han enseñado a cocinar alimentos o a cocinar alimentos", ha bromeado, a lo que Raventós (Montse Amat) ha agregado que su cocina se basa en los sentimientos "cocinados a fuego lento".

Durante la presentación, el concejal de Festejos y presidente de Divertia Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha dado por seguro que los espectadores asistirán a un espectáculo "con mucho color, mucho humor y con un gran 'feeling' con el público". "Va a ser la delicia de todos los que lo visitan", ha augurado.