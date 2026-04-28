Cuenta atrás para el futuro de El Cristo: nueve empresas compiten por diseñar los terrenos del antiguo HUCA

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OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve empresas optan a redactar el plan especial de El Cristo-Buenavista, en los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha celebrado este martes la mesa de contratación para la apertura de ofertas.

Según ha informado el Gobierno de Asturias en nota de prensa, seis de las empresas optan a los dos lotes del contrato, el medioambiental y el urbanístico; otra opta al primero de ellos y dos más al segundo.

La mesa estaba prevista para ayer, día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, según el criterio fijado para agilizar al máximo la tramitación administrativa. No obstante, tuvo que aplazarse 24 horas por una incidencia informática.

El contrato abarca una superficie de 152.360 metros cuadrados y se estructura en dos lotes coordinados: uno destinado a la ordenación urbanística y otro centrado en la evaluación ambiental estratégica.

23 MESES PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria del lote principal dispondrá de 23 meses para desarrollar los trabajos, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva del documento, mientras que la documentación ambiental deberá completarse en un máximo de 12 meses.

El pliego incorpora, además, exigencias alineadas con los criterios del urbanismo contemporáneo. El diseño del nuevo barrio deberá integrar parámetros de movilidad sostenible e incluir estudios específicos de impacto de género y de infancia. Por su parte, la evaluación ambiental deberá analizar de forma detallada la afección al patrimonio cultural asturiano, dada la sensibilidad histórica y urbana del entorno.

La coordinación de todo el proceso recaerá en la Dirección General de Ordenación del Territorio, que supervisará el trabajo de equipos multidisciplinares integrados por arquitectos, juristas especializados en urbanismo y expertos ambientales.

Tras la apertura de ofertas celebrada hoy, el proceso de valoración de las propuestas continuará hasta adjudicar el contrato e iniciar la redacción del plan especial. La previsión de la consejería es finalizar la adjudicación en cuatro meses, lo que permitiría adelantar un mes el calendario inicial.