Las cuentas de Ciudad Saludable y Mayores buscan promover el envejecimiento saludable y activo

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Ciudad Saludable y Mayores, Ana Suárez, ha dicho este sábado que los presupuestos de su departamento para 2026 promueven el envejecimiento saludable y activo y refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Avilés con la acción comunitaria en materia de salud y la prevención de la soledad no deseada.

Las cuentas de la Concejalía suman un presupuesto total de 905.409 euros. Afrontar y prevenir la soledad no deseada y promocionar el envejecimiento saludable y activo en los centros sociales y la comunidad son objetivos clave para los que se destina un presupuesto que supera el medio millón de euros.

En colaboración con otras administraciones, concejalías y agentes sociales (entidades y asociaciones), Ciudad Saludable dispondrá en 2026 de casi 350.000 euros para potenciar la acción comunitaria impulsada a través de la Mesa Intersectorial de Salud.