Cuervas-Mons (PP) pide al Principado que aclare los "retrasos" en la publicación de informes de la Inspección General

Rueda de prensa del diputado regional del PP José Cuervas-Mons para analizar la situación de la Inspección General de Servicios del Principado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular José Cuervas-Mons ha cuestionado este viernes que el Principado aún no haya publicado ningún informe correspondiente del plan de la Inspección General de Servicios correspondientes al 2025. Además, ha señalado que continúa aún pendiente un informe de 2024.

En una rueda de prensa, Cuervas-Mons ha reclamado al Gobierno de Barbón que justifique "el retraso" y que explique si se debe "a una falta de medios en la Inspección General de Servicios, o si hay instrucciones del Ejecutivo para no publicarlos, aunque estén finalizados".

Según el diputado, para 2025 estaban anunciadas cuatro inspecciones: Consejería de Cultura e instalaciones deportivas de El Cristo y La Morgal; Consejería de Presidencia y Viceconsejería de Turismo; Consejería de Derechos Sociales y Dirección General de Infancia, y análisis del servicio público autonómico de atención a la dependencia.

Ante este escenario, el parlamentario popular ha considerado que los órganos de control del gobierno deben funcionar "más agilidad": "Podemos entender que se retrase alguno puntualmente, pero no todos", ha comentado.

Junto a esto, Cuervas-Mons ha mencionado que el Gobierno debe "rectificar y cumplir la sentencia que anuló el nombramiento de la jefatura de la Inspección General de Servicios por libre designación, por no estar justificada", y proceder a convocar por concurso de méritos.