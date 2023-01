Cuesta aclara a la oposición que puede firmarse el convenio de La Vega sin las catas arqueológicas hechas

OVIEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de Alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta (Ciudadanos), ha aclarado este martes a la oposición que el convenio sobre la reordenación de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega puede firmarse sin que haya culminado la ejecución material de las catas arqueológicas previstas en el protocolo firmado el pasado año.

"Si se plantea que se firme el convenio sin que las catas estén materialmente ejecutadas es, obviamente, porque las tres administraciones estamos de acuerdo", ha afirmado en el pleno municipal. Las administraciones firmantes son el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias.

Según Cuesta, que las catas figuren en el protocolo como causa de resolución es una cuestión meramente formal, dado que es en el convenio donde sí que se asumirán obligaciones, siempre con la previsión de realizar esas catas, cuyos trabajos previos han empezado.

Cuesta ha añadido que siempre han explicado que el protocolo era susceptible de ser mejorado y ha añadido que la posibilidad de conservar los chalés era algo que siempre tuvieron en mente.

CALATRAVA

Por otro lado, Cuesta ha respondido a las acusaciones de opacidad de Somos en todo lo que se refiere a la operación del edificio Calatrava. Las ha negado y ha dicho que él mismo ha dado orden para que Somos pueda acceder a toda la documentación.

Además, ha reconocido la complejidad del debate ante las dudas existentes tanto jurídicas como tributarias. Pero ha querido precisar que no tiene nada que ver una dación en pago con que se pueda regalar mediante una donación al Ayuntamiento activos que estén afectos al pago de una deuda por alguien que no es sujeto pasivo de la misma. "Son dos escenarios que no tienen nada que ver", ha comentado Cuesta, insistiendo en que todo se hará conforme a la legalidad.