La cuesta de la Molinera de Avilés permanecerá cortada al tráfico por obras desde el martes

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés iniciará el próximo martes, 30 de junio, las obras de reparación del pavimento de la cuesta de la Molinera, una actuación que obligará a cortar el tráfico de vehículos hasta el 6 de julio.

Los trabajos, enmarcados en el contrato municipal de conservación y mantenimiento de viales, consistirán en la retirada del actual pavimento de adoquín para sustituirlo por hormigón impreso, con el objetivo de mejorar la seguridad de la movilidad peatonal.

Con motivo de las obras, la Policía Local ha informado de que los vehículos autorizados para acceder a las zonas peatonales de la calle San Bernardo, la plaza de Camposagrado y la calle La Fruta, así como los destinados a carga y descarga en los horarios permitidos, deberán entrar por la calle San Bernardo desde su confluencia con La Cámara. Durante este periodo, la calle San Bernardo funcionará de forma provisional con doble sentido de circulación.

El Ayuntamiento recuerda que este año destinará 403.333 euros al contrato de conservación y mantenimiento de vías urbanas y que actualmente se encuentra en licitación un nuevo contrato para los dos próximos ejercicios, con un presupuesto de 1,11 millones de euros.