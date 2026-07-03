Cuesta (PP) vaticina una pelea "absolutamente encarnizada" en el PSOE de Oviedo para elegir rival para Canteli en 2027

Archivo - El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha asegurado que las primarias en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) para elegir candidato a la alcaldía de Oviedo en 2027 será "absolutamente encarnizada", mientras en el PP ven a Alfredo Canteli como "el mejor candidato para volver a encabezar las listas del Partido Popular y para volver a aspirar a conseguir un respaldo mayoritario con una mayoría absoluta reforzada".

Cuesta se ha referido al proceso interno del PSOE local en una rueda de prensa en la que ha asegurado que el "empecinamiento" del Grupo Municipal Socialista de "horadar el suelo electoral" del PSOE en Oviedo puede hacer que la "inquietud" se acreciente entre las filas socialistas. "Nosotros no estamos en absoluto preocupados", ha asegurado, para después criticar la acción de oposición del PSOE local.

"Soy sumamente respetuoso con la acción política de cada partido, pero creo que los ciudadanos de Oviedo valoran una oposición que se fundamente en propuestas, en modelos de ciudad distintos y no en dificultar los proyectos que ya están encaminados". En este sentido, ha mencionado la "absoluta alegría, el entusiasmo desbordado que traslada el Grupo Municipal Socialista cada vez que percibe un obstáculo, por ejemplo, en el desarrollo urbanístico de La Vega".

Ante esta "línea de acción política", Cuesta se ha mostrado "convencido" de que "en ningún caso va a ser respaldada por los ciudadanos de Oviedo".

Frente al PSOE, Cuesta ha destacado que el alcalde Alfredo Canteli cuenta con el apoyo tanto de la dirección autonómica, encabezada por Álvaro Queipo, como de la nacional, con Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo, quienes le han pedido de forma expresa que vuelva a encabezar las listas.