Cultivarte Occidente pide la caducidad de la declaración de impacto ambiental de la línea de alta tensión 'Eje Pesoz'

Archivo - Edificio Easmu en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Cultivarte Occidente, respaldada por la Plataforma Xente de Oscos - Eo y Xente del Navia ha solicitado a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturisa que tramiten la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 'Eje Pesoz', infraestructura eléctrica de evacuación en alta tensión de los polígonos eólicos existentes y en tramitación de gran parte del occidente asturiano.

Según explican desde la asociación, el 'Eje Pesoz' tiene una promotora que pertenece al grupo Green Capital Power S.L.. Explican que El Principado de Asturias consideró favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en agosto 2022 "pese a las evidentes consecuencias que tendría sobre el territorio", aunque incluyendo ciertos condicionantes, como el desmantelamiento de la línea eléctrica existente (en pro de consolidar infraestructuras y minimizar impactos).

Añaden que a finales de 2022, la promotora solicitó que le quitasen los condicionantes ambientales principales de la DIA alegando principalmente motivos económicos. En la época fue denunciado y alegado que dicha solicitud incumplía los supuestos que regula la ley de evaluación ambiental para justificar una modificación de la DIA.

La asociación explica que años después y en vísperas de caducar la DIA, en la primavera de 2026, salió a información pública un proyecto teóricamente "modificado" que no considera los principales condicionantes de la DIA alegando nuevamente que no le saldría rentable el proyecto.

"Esta burla y fraude de la ley ambiental fue denunciado por las plataformas vecinales y se presentaron centenas de alegaciones de particulares y colectivos mostrando el amplio rechazo social al proyecto", apuntan.

Dada la relevancia de este proyecto para el occidente asturiano, la Asociación Cultivarte insta a la Consejería a tramitar la caducidad de la DIA tal y como indica la legislación ambiental.