Cultura advierte que podría revisar la calificación del Museo Nicanor Piñole si se traslada la colección sin garantías

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, durante la comisión parlamentaria de este viernes en la Junta General. - PRINCIPADO

La consejera Vanessa Gutiérrez anuncia que el Principado ya trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Museos

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha asegurado este viernes que el Gobierno asturiano actuará "conforme a la normativa" si se confirma oficialmente el traslado de la colección del Museo Nicanor Piñole, en Gijón. Ha advertido que un eventual cambio de ubicación sin cumplir los requisitos legales y técnicos podría llevar a la revisión o retirada de su calificación como museo reconocido por el Principado.

Al ser preguntada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en comisión parlamentaria sobre el cierre inminente del museo y el traslado de los fondos a una sala de exposiciones que todavía no está construida, Gutiérrez ha subrayado que el museo es de titularidad y gestión municipal, y que la consejería no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Ayuntamiento de Gijón sobre los planes de traslado. "Por prudencia y respeto institucional, no puedo pronunciarme sobre unos planes que desconocemos", ha señalado.

La consejera ha recordado que cualquier movimiento de fondos museísticos debe ser previamente comunicado a la Administración autonómica y realizarse "con todas las garantías de seguridad, conservación y legalidad", conforme al Decreto 33/1991 sobre la creación de museos en Asturias. En caso contrario, ha explicado, la consejería valoraría si procede mantener o retirar la condición de museo.

Gutiérrez ha aprovechado también para anunciar que su departamento trabaja en una nueva Ley de Museos de Asturias, que sustituirá el marco normativo actual, con el objetivo de ordenar, proteger y modernizar la red de equipamientos culturales del Principado.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha acusado al Ayuntamiento de Gijón --gobernado por Foro y PP-- de "sentenciar" el museo con el traslado de la colección a un destino "desconocido e indefinido". Tomé ha alertado de que este movimiento "vulnera la voluntad" de la viuda del pintor, que cedió la colección en 1991 bajo el compromiso de una exposición "permanente y digna".

"El Museo Piñole es clave para entender la identidad asturiana del siglo XX y su desaparición sería un ataque al patrimonio cultural de todos", ha afirmado la diputada, exigiendo al Gobierno autonómico que "intervenga" para proteger los fondos y garantice que no se destruye la institución por motivos políticos.

Tomé ha recordado que el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias obliga al Principado a actuar en caso de que una administración no garantice la conservación y difusión de bienes culturales. "La Consejería tiene la responsabilidad y las herramientas para impedir este atropello", ha defendido.

Gutiérrez ha reiterado que, en caso de confirmarse oficialmente cualquier cambio, la Consejería "hará cumplir la legislación" y adoptará las medidas necesarias para proteger tanto el contenido como el estatus legal del museo.