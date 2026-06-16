Cultura apremia al Ayuntamiento de Ribadesella a frenar el vandalismo continuo para poder reabrir la Cuevona de Ardines

Archivo - Imagen de archivo de un concierto en la Cuevona de Ardines - AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha denunciado este martes los actos vandálicos que se vienen produciendo desde 2024 en la Cuevona de Ardines, en Ribadesella, y ha pedido al Ayuntamiento que incremente las medidas de seguridad en el entorno para poder reabrirla.

El diputado del PP José Luis Costillas ha preguntado a la consejera por este asunto y ha reclamado la reapertura del enclave, después de que la cueva cerrara al público en febrero por estos problemas de seguridad. La consejera, por su parte, ha replicado que la situación en la Cuevona de Ardines es "muy lamentable" y viene provocada por "actos vandálicos repetidos de manera constante" que se perpetran al acceder a la zona a través de vallas de protección deformadas y puertas forzadas.

Es el Ayuntamiento, ha explicado, la administración responsable de garantizar la seguridad en el entorno y la encargada de reparar las vallas y la puerta vulneradas. La consejera ha explicado que el Ayuntamiento de Ribadesella ya ha tomado algunas medidas como la reparación de la puerta en la zona superior, pero "es insuficiente" para evitar la reiteración de los actos vandálicos.

Ha sido precisamente la repetición de estos episodios lo que llevó a la Consejería a decretar el cierre de las instalaciones en coordinación con la Guardia Civil. De cara a este verano, Cultura prevé reabrir puntualmente la Cuevona unos días en agosto para la celebración del Festival Internacional de Música de Cámara.

Esta reapertura estará condicionada a la adopción de medidas de seguridad por parte del Ayuntamiento, que deberá reforzar cierres, anclar de manera adecuada las vallas al desnivel, controlar de manera efectiva los accesos a la zona superior y asumir la seguridad a lo largo del evento.

El diputado del PP, por su parte, ha pedido una solución para el vandalismo que se está produciendo y ha propuesto la instalación de "alguna red" que impida que caigan las piedras que tiran los vándalos. "La problemática se ve amplificada por ese caos de gestión de Tito Bustillo", ha agregado, a lo que la consejera ha replicado que "nada tiene que ver con la gestión que desde las fincas exteriores lancen piedras sobre el camino, poniendo en peligro la seguridad de los visitantes".