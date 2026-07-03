Cultura concede 200.000 euros para mejorar instalaciones deportivas en concejos de menos de 10.000 habitantes

Polideportivo de Villaviciosa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido 195.692 euros en ayudas a entidades locales para el mantenimiento, reparación e inversión en instalaciones deportivas de concejos de menos de 10.000 habitantes. El Ejecutivo autonómico ha cuadruplicado la cuantía global destinada a esta convocatoria, que ha pasado de 50.000 euros en 2025 a 200.000 en este ejercicio.

Esta línea de apoyo económico, convocada en concurrencia competitiva, tiene como objetivo contribuir a que los pequeños municipios puedan mantener sus equipamientos en condiciones adecuadas, afrontar reparaciones necesarias y acometer inversiones que mejoren la seguridad, la funcionalidad y la calidad de uso de estos espacios, según ha indicado el Principado en nota de prensa este viernes.

Se trata de instalaciones que, en muchos casos, cumplen una función esencial tanto para la práctica deportiva federada o reglada, como para la actividad física cotidiana, el deporte escolar, el ocio saludable y la vida comunitaria.

Las ayudas benefician a 22 ayuntamientos y permiten financiar actuaciones de diversa naturaleza, desde la mejora de pavimentos y cubiertas hasta la renovación de luminarias, la adquisición de material deportivo, la reparación de vestuarios, la mejora de piscinas o la creación de nuevos espacios de entrenamiento.

La resolución recoge proyectos repartidos por concejos de occidente, oriente, centro y zonas de montaña, que atienden necesidades concretas de instalaciones muy utilizadas por la población local, lo que contribuye a evitar desigualdades territoriales y refuerza el acceso equilibrado a la práctica deportiva en toda la comunidad.

LAS ACTUACIONES

Entre las actuaciones subvencionadas figuran el revestimiento del pavimento de las pistas de tenis de Pravia, con una ayuda de 9.524 euros; la mejora del polideportivo de Somiedo, con 8.775 euros; o la mejora de la pista polideportiva de Proaza, que recibe 13.500. También se concede una subvención de 8.386 euros al Ayuntamiento de Navia para la adquisición de material deportivo y otra de 13.500 euros a Morcín para mejoras en el polideportivo municipal.

La convocatoria incluye, además, actuaciones de mejora energética y funcional en varias instalaciones: Onís recibe 1.732 euros para la sustitución de luminarias de la pista polideportiva; El Franco, 2.283 para la renovación de la luminaria del polideportivo, y Ribadedeva, 12.221 para sustituir el sistema de alumbrado del campo de fútbol. Estas intervenciones permiten modernizar equipamientos, mejorar las condiciones de uso y avanzar hacia instalaciones más eficientes.

Otro bloque relevante corresponde a trabajos de reparación y mejora en polideportivos municipales: Peñamellera Baja y Grado reciben sendas ayudas de 13.500 euros para la reparación de cubiertas de sus polideportivos; Soto del Barco obtiene 10.447 para mejoras en el polideportivo; Colunga, 10.570 para la mejora de la pista polideportiva; Ibias, 13.500 para actuaciones en el polideportivo municipal, y Taramundi, 10.069 para reparaciones en el polideportivo.

La resolución también apoya actuaciones en espacios deportivos de uso diverso. Así, Sobrescobio recibe 8.099 euros para la mejora de las piscinas; Santa Eulalia de Oscos, 11.699 para actuar en equipamientos deportivos; Salas, 8.833 para intervenciones en la pista de pádel; Tapia de Casariego, 6.489 para un área de entrenamiento funcional y calistenia; Coaña, 2.395 para la reforma del suelo de los vestuarios del gimnasio municipal; Caravia, 3.063 euros para actuaciones en la pista polideportiva; y Candamo, 13.500 para la cancha polideportiva.