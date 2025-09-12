Cultura concede la beca de la V Residencia Asturies de literatura a la escritora Marta Mori de Arriba

Archivo - Marta Mori de Arriba, becada para desarrollar su proyecto literario en lengua asturiana. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La V Residencia Asturies de literatura ya tiene residente para esta edición: Marta Mori de Arriba (Gijón, 1965), que contará con un mes de estancia en A Coruña para desarrollar su proyecto literario en lengua asturiana.

El jurado, compuesto por el gestor cultural Dolfo Camilo Díaz, la escritora Patricia Suárez y el filólogo Luis Casteleiro, ha decidido por unanimidad conceder en este 2025 la beca a la escritora y estudiosa de la lengua y la literatura asturiana Marta Mori por su proyecto L'amor sombra.

En su fallo, el jurado ha destacado "la gran ambición intelectual y artística de una propuesta que se mueve entre lo autobiográfico y lo artístico, y combina diversos géneros (lírica, narrativa, ensayo y diario) para componer el relato retrospectivo y fragmentado de una historia de amor y duelo".

LA V RESIDENCIA ASTURIES DE LITERATURA

La beca Residencia Asturies de literatura asturiana tiene como finalidad el apoyo, promoción y estímulo de la creación en lengua asturiana con el mayor rigor y excelencia. La ayuda proporciona a escritores y escritoras en lengua asturiana espacio, tiempo, contexto y condiciones óptimas para la escritura.

A la convocatoria puede concurrir cualquier escritor o escritora en lengua asturiana o en eonaviego mayor de 18 años, con al menos un libro publicado.

La Consejería de Cultura aporta cada año los gastos de estancia de la persona becada en la Residencia 1863, en A Coruña, ubicada en el lugar donde nació la Real Academia Galega y a escasos metros de donde residieron Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Pablo Ruiz Picasso.

MARTA MORI DE ARRIBA Y 'L'AMOR SOMBRA'

El proyecto becado tiene como punto de partida un diario, en la línea del conocido Journal de deuil, de Roland Barthes (1979). Las entradas que se reproducen en el trabajo, fragmentarias y no siempre en orden cronológico, se combinan con partes de la citada obra de Barthes y con poemas que se relacionan temáticamente con ellas, lo que amplía la expresión del duelo a través de la escritura poética y de la traducción.

Marta Mori (Gijón, 1965) es licenciada y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana y catedrática de Lengua Castellana y Literatura en el IES Jovellanos de Gijón. Es directora de la revista Lliteratura y fue ganadora de los premios Teodoro Cuesta y Xuan María Acebal de Poesía.

El peso del currículum y el recorrido académico de Mori es de gran interés y su figura encarna el espíritu de oportunidad, finalidad y la proyección inherente a la condición que la beca V Residencia Asturies persigue.