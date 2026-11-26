Archivo - Hórreos y paneras. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha fallado los diez galardones de la primera edición de los Premios del Patrimonio Cultural de Asturias, creados para reconocer la labor de personas, asociaciones e instituciones en la conservación, estudio, difusión y transmisión del patrimonio cultural asturiano, cuya entrega tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en el Teatro de la Laboral en un acto abierto al público.

El jurado se ha reunido esta semana para valorar las candidaturas presentadas bajo la presidencia del director general de Patrimonio Cultural, Pablo León Gasalla. Forman parte del órgano Yolanda Cerra Bada, presidenta de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico; Flavio Rodríguez Benito, presidente del Conceyu de la Gaita; Luis Benito García García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias, y Jorge Muñiz Sánchez, director de la Cátedra de Cultura Minera.

Según ha informado el Gobierno de Asturias en una nota de prensa, estos galardones buscan visibilizar el trabajo en favor de un patrimonio que abarca expresiones materiales e inmateriales, saberes tradicionales, memoria colectiva y manifestaciones culturales de la comunidad autónoma. Tras analizar las propuestas, el jurado ha valorado la calidad de las candidaturas y su contribución a la preservación de estos bienes para las generaciones futuras.

Los premiados en las diez categorías de esta primera convocatoria han sido la Asociación de Hórreo Asturiano, en recuperación y transmisión del patrimonio cultural, por su labor de defensa, estudio, investigación, recuperación y protección del hórreo; y Héctor Braga Corral, en recuperación y transmisión del patrimonio etnográfico, por su trayectoria como etnomusicólogo, investigador y docente centrada en la asturianada, la música de tradición oral y la memoria sonora.

En memoria oral, el galardón ha recaído en el Archivu de Tradición Oral d'Ambás, impulsado por Xosé Antón Fernández Martínez ('Ambás'), y Ramsés Ilesies Fernández, por sus miles de registros que han conservado y difundido saberes tradicionales; mientras que en danzas y bailes de Asturias ha sido distinguida la Asociación Cultural Grupo Folclórico Corri-Corri, por su trabajo para asegurar la continuidad del baile del Corri-Corri de Cabrales, declarado bien de interés cultural de carácter inmaterial.

Asimismo, el premio de tradiciones asturianas ha correspondido a Ignacio Martínez Alonso, Naciu'i Riguilón, por el estudio y recuperación de aguinaldos, mascaradas y otras tradiciones populares del occidente; y el de cultura asturiana de la gaita ha sido para Alfonso Fernández Álvarez y Pelayo Fernández Fernández, por recuperar las técnicas constructivas vinculadas a los artesanos Manuel y Antón de Cogollo.

En cultura quesera asturiana, el jurado ha premiado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales por más de cuatro décadas de trabajo en la protección, promoción y transmisión de la cultura vinculada a este queso, paisajes culturales, cuevas de maduración y formas de producción; y en cultura sidrera asturiana, al CRA Les Mariñes por el proyecto 'El camín de la sidra d'Asturies', una iniciativa educativa de investigación y creación colectiva del alumnado.

Por último, el galardón de cultura minera asturiana ha sido para el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, por su labor de documentación, divulgación y transmisión intergeneracional de la memoria social y cultural de las cuencas mineras, y el de transmisión generacional en el ámbito de la cultura asturiana ha distinguido a la Cofradía del Desarme de Oviedo por impulsar la revitalización y proyección de esta celebración y sus valores históricos y culturales.