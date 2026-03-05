Cultura convoca diez premios literarios y artísticos en asturiano y eonaviego con plazo hasta el 4 y 5 de abril

Premios literarios y artísticos en asturiano y eonaviego. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado los premios literarios y artísticos que distinguen las mejores obras en lengua asturiana y en eonaviego en diez disciplinas, según publica hoy el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). Estos galardones buscan impulsar el uso y la promoción de las lenguas propias del Principado a través de la creación literaria, musical y escénica.

El plazo para presentar las creaciones permanecerá abierto durante 30 días naturales y finalizará el 4 de abril para las modalidades de poesía, ensayo, mejor cantar y traducción, y el 5 de abril para los premios de cómic, literatura infantil y juvenil, novela, textos teatrales, narrativa joven y teatro profesional.

Hasta el 4 de abril se podrán registrar obras al XXXII Premio Xuan Mª Acebal de poesía, al XXXII Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo, a la XVIII edición del Premiu al Meyor Cantar 'Camaretá' y al VI Premio Florina Alías a la mejor traducción al asturiano.

Hasta el 5 de abril estará abierta la presentación de trabajos al XVIII Premio Alfonso Iglesias de cómic en lengua asturiana, al XIX Premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil, al XLVII Premio Xosefa Xovellanos de novela, al IV Premio Pachín de Melás de textos teatrales, al VI Premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven y al X Premio Nel Amaro de teatro profesional en lengua asturiana o eonaviego.

Las bases completas de cada uno de los galardones se pueden consultar a través de los enlaces facilitados por la consejería en la propia convocatoria publicada en el Bopa.