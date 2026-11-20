Comparecencia de la Consejera de Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez y su equipo para presentar las cuentas de su departamento para 2027. - GRUPO PARLAMENTARIO PSOE

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este viernes en la Junta General el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, que asciende a casi 89 millones, un 26,5 % más que el ejercicio anterior.

Gutiérrez, que ha sido la primera consejera en comparecer para explicar las cuentas de su área, ha indicado que este crecimiento, superior al 147% desde 2019, el año que comenzó a gobernar Adrián Barbón, consolida una estrategia que considera la cultura y la práctica deportiva derechos esenciales y busca garantizar su acceso en todo el territorio.

La consejera, que ha comparecido en asturiano, como es habitual, ha recordado que "los presupuestos no son solo cifras o porcentajes; son personas, colectivos y sectores a los que debemos atender garantizando la igualdad, la inclusión y la cohesión territorial".

Por áreas, de las que se refieren a la cultura tradicional, Vanessa Gutiérrez ha destacado que el denominado Plan del Horru contará con 450.000 euros para restaurar hórreos, paneras y cabazos, frente a los 125.000 de 2019, lo que supone un aumento del 260%.

Ha añadido que a este esfuerzo, que permite acometer más de un centenar de intervenciones anuales, se suma el impulso al proyecto Pegoyu, dedicado a recuperar piezas tradicionales reutilizables.

Las cuentas mantienen asimismo las ayudas a la difusión de la cultura tradicional y a las escuelas de música, e incorporan apoyo a la Fundación Belenos y un nuevo premio de composición para gaita, Memorial Fernando Rodríguez. Tras el Festival Internacional de Máscara Ibérica de 2026, se programarán nuevas actividades en pequeñas localidades vinculadas a estas tradiciones.

En lo referido a la acción cultural ha destacado el programa de Acción Cultural y Política Llingüística que superará los 20 millones y consolidará las subvenciones a los sectores profesionales, las muestras especializadas y los circuitos que programan más de un millar de actividades anuales en Asturias, junto con el despliegue de la Rede de Teatros y Auditorios.

El audiovisual volverá a disponer de más de un millón en ayudas y se reforzarán sus laboratorios con 70.000 euros para el FIMlab y 165.000 para el Festival Internacional de Cine de Gijón, un 74 % más que en 2026.

La financiación de la Semana Negra crecerá de 20.000 a 60.000 euros y la del Festival Intercéltico de Lorient, de 22.000 a 30.000. Además, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura recibirá 1,3 millones, frente a los 800.000 del año anterior; la Ópera de Oviedo dispondrá de 280.000 euros, se apoyará por primera vez a la compañía infantil La Federica con 15.000 euros y se incrementará la aportación a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

MUSEOS, BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO

La Dirección General de Patrimonio Cultural dispondrá de 27.900.249 euros, un 12,31 % más que en 2026. Las inversiones y transferencias a museos y centros expositivos superarán los 13,6 millones, con un crecimiento próximo al 121 % desde 2023. El Museo de Bellas Artes recibirá más de 2,9 millones y el Arqueológico contará con 2,5 millones para actuaciones como el nuevo depósito de Villafría, la renovación de la climatización, la restauración de cubiertas y fachadas y la actualización de sus espacios expositivos.

El presupuesto destina más de un millón a bibliotecas e incluye como principal novedad 200.000 euros para crear un servicio de bibliobuses para concejos de menos de 2.000 habitantes, en el marco de la futura Ley de Bibliotecas.

En conservación patrimonial continuarán las investigaciones del Plan de Cultura Castreña y las actuaciones en cuevas con arte rupestre.

TRES VECES MÁS RECURSOS PARA EL DEPORTE QUE EN 2019

Ha destacado la consejera que el área de Actividad Física y Deporte sumará 39.011.181 euros, frente a los 12,8 millones de 2019; es decir, tres veces más.

Las federaciones territoriales recibirán 2,3 millones, 800.000 euros más que en 2026, y las ayudas a clubes de alto nivel llegarán a 1,8 millones, con una nueva aportación específica de 100.000 euros para cada uno de los siete clubes que compiten en la máxima categoría nacional de sus disciplinas.

Los premios al alto rendimiento se duplican hasta l300.000 euros y los Juegos Deportivos dispondrán de más de 1,4 millones; el deporte base y los eventos deportivos también verán reforzadas sus partidas.

Las cuentas mantienen las ayudas de 50.000 euros a profesionales del deporte para favorecer la continuidad de su carrera tras la maternidad y refuerzan el deporte adaptado, la tecnificación y el programa AsturActiva, que conecta la atención sanitaria con la práctica de actividad física.

En instalaciones deportivas se presupuestan cerca de 13 millones, de los que 9,5 se destinarán a modernizar Valgrande-Pajares mediante un nuevo telesilla e iluminación para ampliar sus usos a lo largo del año.

El proyecto contempla además la autorización para constituir una empresa pública con la Diputación de León para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones de esquí dependientes de ambas administraciones. Con esta combinación de inversión, apoyo al tejido asociativo y mejora de los servicios, el Gobierno de Asturias aspira a ampliar el acceso a la cultura y al deporte en condiciones de igualdad en todo el territorio.