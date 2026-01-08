Cultura destina 48.000 euros a fomentar la creación literaria en las lenguas de Asturias

Libro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria anticipada de subvenciones para la creación literaria correspondiente a 2026, destinada a apoyar la elaboración de obras originales e inéditas.

La convocatoria cuenta con una dotación de 48.000 euros y las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes a partir de este viernes, 9 de enero.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar la vocación artística y literaria, favorecer el desarrollo pleno de las capacidades creativas de la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural del Principado, promoviendo la creación literaria en cualquiera de las lenguas de Asturias.

La convocatoria está dirigida a personas asturianas o residentes en el Principado mayores de edad y contempla dos líneas de subvención, en función de si la persona solicitante desarrolla o no su actividad de manera profesional en el ámbito cultural. La línea 1 se dirige a personas autónomas que se dediquen profesionalmente al ámbito cultural, mientras que la línea 2 está destinada a quienes no desarrollen su actividad de forma profesional.

Las ayudas están destinadas a la creación de obras originales e inéditas, que deberán estar escritas en castellano, asturiano o eonaviego, en alguna de las siguientes modalidades: narrativa -novela, novela corta o libro de relatos-, poesía, teatro, cómic y novela gráfica, ensayo en el campo de las humanidades y literatura juvenil.

Cada persona beneficiaria podrá recibir una ayuda de 3.000 euros por proyecto, que se adjudicarán en función de la puntuación obtenida en la valoración de las iniciativas presentadas. Las obras subvencionadas deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026.