Cultura lanza ayudas por 50.000 euros para restaurar llagares tradicionales asturianos - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha lanzado una nueva línea de ayudas, dotada con 50.000 euros, para financiar actuaciones de restauración y conservación de llagares tradicionales con interés etnográfico. Las solicitudes para esta convocatoria, que busca contribuir a la protección de uno de los elementos materiales más representativos de la cultura sidrera asturiana, podrán presentarse desde mañana, miércoles, y hasta el día 10 de junio.

Esta medida da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Programa plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera asturiana, impulsado por el Gobierno del Principado tras el reconocimiento de la Unesco como patrimonio cultural inmaterial. El plan contempla más de un centenar de medidas orientadas a fortalecer, difundir y garantizar la transmisión de una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural de Asturias.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia y a ellas pueden optar particulares y entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones o fundaciones, con domicilio social en Asturias y actividad principal en la comunidad. Permitirán financiar trabajos de mantenimiento, conservación, restauración y recuperación de las características originales de los llagares tradicionales, así como intervenciones vinculadas a bienes muebles e inmuebles asociados a estos espacios.

La cuantía máxima de cada ayuda será de 15.000 euros. Además, la convocatoria establece un amplio periodo de ejecución para facilitar el desarrollo de las actuaciones, por lo que se subvencionarán gastos realizados entre el 1 de enero de este año y el 31 de julio de 2027.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA SIDRERA

La convocatoria se suma a otras iniciativas impulsadas este año por Cultura para promocionar la cultura sidrera entre la ciudadanía. Entre ellas figura la puesta en marcha de un circuito específico dentro del programa Asturies, Cultura en Rede, destinado a promover actividades de divulgación vinculadas a este patrimonio mundial.

El circuito, dotado con 100.000 euros, desarrollará propuestas artísticas, escénicas, musicales, expositivas y divulgativas relacionadas con la cultura sidrera en diferentes concejos, reforzando así la conexión entre patrimonio, territorio y ciudadanía.