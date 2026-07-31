Cultura mejora la conservación y accesibilidad de Os Castros de Taramundi con una inversión de 90.000 euros

La Consejera De Cultura, Política Llingüística Y Deporte, Vanessa Gutiérrez, Con El Alcalde De Taramundi, César Villabrille, Y El Director General De Patrimonio Cultural, Pablo León. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado el yacimiento de Os Castros, en Taramundi, para conocer el resultado de las actuaciones desarrolladas en el último año con el fin de mejorar tanto su conservación como su accesibilidad. Los trabajos son fruto del convenio de colaboración suscrito en agosto de 2025 entre el Principado y el Ayuntamiento de Taramundi, al que el Gobierno de Asturias destina 89.522 euros.

Las actuaciones se han centrado en acondicionar el enclave con labores de mantenimiento en las pasarelas y las balizas, así como en el entorno y la llegada al castro. La eliminación de restos de edificaciones anexas sin valor arqueológico ha permitido, además, despejar el conjunto y mejorar su visibilidad e integración en el paisaje.

Un año después de la firma del convenio, estas actuaciones permiten recorrer Os Castros en mejores condiciones y facilitan su interpretación. Las mejoras contribuyen también a protegerlo y a reforzar su puesta en valor, de modo que se compatibiliza su conservación con el disfrute y conocimiento de los visitantes.

EXPEDIENTE BIC Y NUEVA CAMPAÑA

Durante la visita, Vanessa Gutiérrez ha anunciado la incoación del expediente para su declaración como bien de interés cultural (BIC), en la categoría de zona arqueológica. Esta resolución, firmada por la consejera el 22 de julio, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) e iniciará su tramitación administrativa con el objetivo de garantizar para el enclave la máxima figura de protección patrimonial prevista en la normativa autonómica.

La consejera ha anunciado también que, tras quince años sin llevarlas a cabo, se retomarán las excavaciones en Os Castros. Ambas medidas se suman a la estrategia de protección y difusión del patrimonio castreño y suponen un nuevo reconocimiento a la relevancia arqueológica del yacimiento.

La declaración de bien de interés cultural se aplicará también a la ferrería de A Veiga de Escouredo, un antiguo taller situado a sólo 200 metros del castro y que permite conocer mejor la actividad siderúrgica que se desarrolló en este territorio.

UNO DE LOS GRANDES CASTROS DEL NAVIA-EO

Con unas dos hectáreas de superficie, Os Castros es uno de los mayores poblados de este tipo de las tierras interiores del Navia-Eo y forma parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias desde 2013. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en el año 2000 y en las sucesivas campañas han permitido avanzar en el conocimiento del conjunto y de su evolución histórica. El yacimiento destaca por su relevancia dentro de la red de asentamientos castreños del occidente y constituye un valioso testimonio de las comunidades que habitaron este territorio. Los valores arqueológicos, históricos y paisajísticos que conserva han motivado la incoación del expediente para su declaración como BIC.