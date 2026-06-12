Cultura pone en marcha una nueva edición de Veranu en Payares con actividades hasta septiembre

El Gobierno de Asturias refuerza la desestacionalización de ValgrandePajares con una amplia programación gratuita para la temporada estival - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte pone en marcha este fin de semana una nueva edición de Veranu en Payares, un programa gratuito de actividades al aire libre que llenará Valgrande-Pajares de propuestas vinculadas a la naturaleza, el deporte y la divulgación durante los meses estivales. La iniciativa, se desarrollará entre el 13 de junio y el 13 de septiembre.

La programación reúne una treintena de sesiones dirigidas a públicos de todas las edades, distribuidas a lo largo de 14 fines de semana como rRutas de montaña, talleres medioambientales y de etnobotánica, actividades de orientación, geocaching, observación astronómica, yoga en la naturaleza o marcha nórdica.

Entre las propuestas, destacan los recorridos guiados por espacios de gran interés ambiental como el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, el Camino del Salvador o los valles de alta montaña que rodean la estación. El programa incorpora también experiencias singulares como Emboscados, una ruta inmersiva que combina senderismo, patrimonio, historia y mitología asturiana, así como talleres y observaciones astronómicas vinculadas al eclipse total de sol que podrá contemplarse en Asturias el próximo 12 de agosto de 2026.

La telecabina Cuitunigru permanecerá operativa durante los fines de semana del programa, con el fin de ampliar las posibilidades de acceso y disfrute de la estación durante la temporada estival.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa hasta completar las plazas disponibles. Las personas interesadas pueden consultar la programación completa e inscribirse a través de la página web de la estación: https://www.valgrande-pajares.com/veranu-en-payares/.