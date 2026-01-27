Cultura renueva las piscinas exteriores de La Morgal (Llanera)

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, durante su visita este martes a las instalaciones. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este martes las obras de reforma y acondicionamiento de las piscinas exteriores del Centro de Deportes de La Morgal, en Llanera, una actuación a la que el Gobierno de Asturias destina más de 500.000 euros para modernizar unas instalaciones de uso intensivo y elevada demanda durante la temporada estival.

Los trabajos consisten en la impermeabilización completa de los vasos mediante lámina armada, tanto en la piscina de adultos como en las infantiles; la renovación integral de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección para aumentar la eficacia; la mejora de la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de un itinerario peatonal adaptado. Para completar la intervención, se sustituirán los pavimentos exteriores, incluidos los de las duchas, y se renovarán elementos técnicos y conexiones, con el fin de optimizar el rendimiento energético de la instalación.

El proyecto, financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU, permitirá, según informa el Principado en una nota de prensa, reducir el consumo anual de agua, con un ahorro estimado de cerca de 30.000 metros cúbicos, al eliminar pérdidas estructurales y optimizar los mecanismos de filtración y mantenimiento.